Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 ноября: главное

Возможность оперативно обсудить с США все проблемы, связанные с ядерными испытаниями, есть, однако запроса на такие контакты со стороны Вашингтона не было.
Не было запросов на разговоры. Еще раз повторяю, что есть возможность организовывать такие разговоры максимально оперативно. Пока работа в этом плане продолжается, здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянута по времени. Пока никаких объяснений со стороны американских визави не поступало.
Разговор Путина и Трампа можно организовать оперативно.
Работа по изучению целесообразности проведения ядерных испытаний в России продолжается.
Путин и Токаев обсудят сегодня все сферы сотрудничества РФ и Казахстана. По итогам встречи в среду они сделают заявление для СМИ.
Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана по поставкам газа.
Помимо всего прочего есть и газовые проекты трехсторонние, которые затрагивают три страны [Россию, Казахстан и Узбекистан]. Поставки природного газа. Очень важно. Президент Путин придает большое значение этому трехстороннему сотрудничеству.
РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и Трампа, если лидер Казахстана захочет об этом рассказать.
Частые контакты Путина и Токаева нормальны с учетом партнерства стран. Экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном охватывает почти все сферы.
У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном весьма многогранно, оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества, поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке.
Россия выстраивает свои контакты с новым руководством Сирии, без оглядки на договоренности, достигнутые сирийскими властями с американской администрацией.
Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные.
11 ноября во второй половине дня Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
Также в среду глава государства примет с докладом главу Крыма Сергея Аксенова.