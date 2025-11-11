Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 ноября: главное

Не было запросов на разговоры. Еще раз повторяю, что есть возможность организовывать такие разговоры максимально оперативно. Пока работа в этом плане продолжается, здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянута по времени. Пока никаких объяснений со стороны американских визави не поступало.