Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник

В понедельник комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам провела заседание, на котором присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ и сам Вороновский, и рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского, заявлял глава комиссии Отари Аршба.