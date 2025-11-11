Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела, сообщил РИА Новости источник.

Источник: РИА "Новости"

«Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Согласно постановлению, Дума дает согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского.

В понедельник комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам провела заседание, на котором присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ и сам Вороновский, и рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского, заявлял глава комиссии Отари Аршба.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше