Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник

«Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела», — сказал собеседник агентства.
Согласно постановлению, Дума дает согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Ранее в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского.
В понедельник комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам провела заседание, на котором присутствовал представитель Генпрокуратуры РФ и сам Вороновский, и рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Вороновского, заявлял глава комиссии Отари Аршба.