120 тысяч тенге в месяц: в Минздраве прокомментировали зарплаты казахстанских врачей

«Честное, мое личное мнение — мало, мало мы врачам платим. И в целом врачевание, клиническая медицина — во всем мире одна из высокооплачиваемых профессий. Но надо понимать в целом текущую экономическую ситуацию в стране. Мы сейчас, к сожалению, больше, чем обеспечиваем врачей, больше не можем. Если вы дадите информацию, я могу разобраться. Возможно, были какие-то иные вычеты. В целом в системе медианная зарплата у врачей около 400 тысяч. А патологоанатом — это доктор, и у него примерно в таком районе должно быть», — сказал Тимур Муратов.