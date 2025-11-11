Ричмонд
120 тысяч тенге в месяц: в Минздраве прокомментировали зарплаты казахстанских врачей

Вице-министра здравоохранения на брифинге попросили прокомментировать пост патологоанатома, которая написала в соцсети, что получила зарплату в 120 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

«Честное, мое личное мнение — мало, мало мы врачам платим. И в целом врачевание, клиническая медицина — во всем мире одна из высокооплачиваемых профессий. Но надо понимать в целом текущую экономическую ситуацию в стране. Мы сейчас, к сожалению, больше, чем обеспечиваем врачей, больше не можем. Если вы дадите информацию, я могу разобраться. Возможно, были какие-то иные вычеты. В целом в системе медианная зарплата у врачей около 400 тысяч. А патологоанатом — это доктор, и у него примерно в таком районе должно быть», — сказал Тимур Муратов.

Однако, по его словам, все больницы и поликлиники имеют возможность зарабатывать деньги, оказывая населению какие-то платные дополнительные услуги, которые не входят в ГОБМП и не компенсируется ФСМС.

«Это какие-то сервисные услуги, например, какие-то роженицы хотят выбрать себе доктора или акушера отдельно. Эти деньги больница себе не оставляет, они все выплачивают в виде дифференцированной оплаты или премиального фонда для работников. В целом, в тех государствах, где более высокие взносы от работника или физического лица, работодателя, можно сказать, Южная Корея, там и зарплаты выше. Все напрямую зависит от ОСМС», — резюмировал спикер.

Отметим, вчера в соцсети Threads появился и другой пост медработника о заработной плате — автор написала, что работает в «скорой помощи» 10 лет, и получает 170 тыс. тенге в месяц.