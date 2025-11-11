Ричмонд
Песков: Кремлю интересно узнать о содержании беседы Токаева с Трампом

Кремлю было бы интересно услышать содержание контактов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтоне, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в преддверии визита Токаева в Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны», — сказал представитель Кремля.

«Казахстан — это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник, поэтому частое общение — это неотъемлемая часть таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Дмитрий Песков. Касым-Жомарт Токаев будет с визитом в России 11—12 ноября.

На прошлой неделе в Белом доме состоялся саммит США—Центральная Азия с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Дональд Трамп провел двусторонние переговоры в том числе с Касым-Жомарт Токаевым. Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве Казахстана и США в сфере критически важных минералов.

