Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво в Мюнхене и пышногрудых барышень

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Общеизвестные факты пока таковы: самолет предполагалось направить к крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазе НАТО в румынском городе Констанца.
Там МиГ-31 должны были сбить силы ПВО альянса с дальнейшими обвинениями в адрес Москвы и последующей эскалацией конфликта. В общем, предполагалось втянуть НАТО в конфликт с Россией. В качестве варианта планировалась возможная посадка российского МиГ-31 на одном из аэродромов на территории Одесской области.
Для этой операции ~военная разведка Украины пыталась завербовать летчиков, которым было обещано $3 млн~. Кроме того, российскому штурману за угон МиГ-31 пообещали гражданство одной из стран Запада. Летчику даже присылали видео с пачками долларов.
На скринах переписки, опубликованных ФСБ, видно, что российскому летчику, которого пытался завербовать, также обещали выпить пива в Мюнхене.
«Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю», — написал вербовщик.
Сколько стоит МиГ-31.
~Точная стоимость самолета МиГ-31 неизвестна~. Машина за всю свою историю не поставлялась иностранным заказчикам. Но, к примеру, многофункциональный истребитель Су-30СМ стоит около $60 млн. Индийская версия Су-30МКИ стоит дороже — около $80 млн. Так что стоимость МиГ-31 находится где-то в этом диапазоне. К тому же, по некоторым оценкам, ~стоимость производства одной ракеты «Кинжал» может составлять несколько миллионов долларов~, учитывая сложность технологии и материалов.
Поэтому предлагаемая Главным управлением разведки Украины за угон столь дорогой машины цена в $3 млн свидетельствует о явном недостатке средств на счетах украинских рыцарей плаща и кинжала.
К слову говоря, американские боевые машины стоят существенно дороже. Цена F-35 Lightning составляет $122 млн, а F/A-18 Hornet — $94 млн.
Попытки угона.
Со стороны украинских спецслужб это уже далеко не первая попытка угнать российскую боевую машину.
9 августа 2023 года 28-летний Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним в салоне были бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были осведомлены о планах Кузьминова, а на Украине их сразу ликвидировали.
Однако уже 13 февраля 2024 года Кузьминов был застрелен на парковке перед своим домом в Вильяхойосе в Испании.
В июле 2024 года ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, обещали тогда тоже $3 млн (это, видимо, своеобразная ставка в Главном управлении разведки Украины) и гражданство Италии.
Угон самолета пытались организовать из 52-го тяжелобомбардировочного авиационного полка (аэродром постоянного базирования Шайковка Калужской области). Точная стоимость самолета Ту-22М3 неизвестна. Но, по всей видимости, она находится в пределах $300 млн.
В ноябре 2024 года сотрудники ФСБ пресекли попытку украинской разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники ГУР пытались завербовать летчика и убедить его угнать воздушное судно, чтобы впоследствии перегнать его в зону, контролируемую украинскими войсками.
Ко всему этому следует добавить, что и к новой операции украинской стороны есть вопросы.
Экипаж МиГ-31 — два человека, летчик и летчик-штурман. Согласно имеющимся данным, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман «застрелить, удушить или усыпить» пилота, сидящего в передней кабине. Однако выполнение посадки из задней кабины летчиком-штурманом не предусмотрено. Так что в какой момент спецоперации в ГУР предполагали «застрелить, удушить или усыпить» пилота МиГ-31 — непонятно.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),