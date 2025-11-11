Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво в Мюнхене и пышногрудых барышень

~Точная стоимость самолета МиГ-31 неизвестна~. Машина за всю свою историю не поставлялась иностранным заказчикам. Но, к примеру, многофункциональный истребитель Су-30СМ стоит около $60 млн. Индийская версия Су-30МКИ стоит дороже — около $80 млн. Так что стоимость МиГ-31 находится где-то в этом диапазоне. К тому же, по некоторым оценкам, ~стоимость производства одной ракеты «Кинжал» может составлять несколько миллионов долларов~, учитывая сложность технологии и материалов.