Казахстан внедряет искусственный интеллект в систему здравоохранения

В рамках реализации поручений Президента по реформированию механизмов ценообразования Министерством здравоохранения проведена системная работа, результатом которой стало снижение предельных цен на генерические препараты на 30% от стоимости оригинальных медикаментов. Исключены маркетинговые и транспортные расходы из механизма формирования цен. Специалисты ведомства получили доступ к актуальным ценам на лекарства в более чем 100 странах мира, в результате чего скорректированы цены на 2,9 тыс. наименований лекарств, которые выдаются бесплатно или субсидируются государством в рамках ГОБМП и ОСМС, а также на 4,9 тыс. наименований для продажи в аптеках. К системе маркировки подключены все участники фармрынка РК, что способствует повышению прозрачности оборота лекарственных средств.