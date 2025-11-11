Казахстан внедряет искусственный интеллект в систему здравоохранения

В рамках реализации поручений Президента по реформированию механизмов ценообразования Министерством здравоохранения проведена системная работа, результатом которой стало снижение предельных цен на генерические препараты на 30% от стоимости оригинальных медикаментов. Исключены маркетинговые и транспортные расходы из механизма формирования цен. Специалисты ведомства получили доступ к актуальным ценам на лекарства в более чем 100 странах мира, в результате чего скорректированы цены на 2,9 тыс. наименований лекарств, которые выдаются бесплатно или субсидируются государством в рамках ГОБМП и ОСМС, а также на 4,9 тыс. наименований для продажи в аптеках. К системе маркировки подключены все участники фармрынка РК, что способствует повышению прозрачности оборота лекарственных средств.
Ведется работа по цифровизации отрасли и внедрению ИИ. Благодаря интеграции систем выписки электронных рецептов и лекарственного обеспечения в медицинских информационных системах, время оформления рецепта сократилось в 2 раза. Кроме того, в рамках проекта «Социальный кошелек» с использованием цифровых механизмом осуществлена выписка более 10 млн электронных рецептов.
Главой государства поставлена важная задача по увеличению количества и ассортимента собственных лекарственных средств. Для этого внедрен упрощенный механизм регистрации лекарств и медицинских изделий. В результате регистрация в Казахстане нового препарата сократилась с двух-пяти лет до ста рабочих дней. Это, безусловно, повышает доступность нашего населения к самым новым препаратам, методам лечения и диагностики. Кроме того, внедрен дополнительный формат контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий, предусматривающий их выборочный закуп с рынка и отбор из организаций здравоохранения. Такой подход предотвратит появление контрафактной продукции на внутреннем рынке.
Премьер-министр отметил, что Правительство планомерно поддерживает казахстанских производителей фармпродукции. Главная цель — снижение зависимости от внешних рынков и обеспечение доступности препаратов для населения.
В то же время регулярно возникают риски по своевременности поставок препаратов, особенно в начале года. Имеются проблемы с логистикой и длительностью закупочных процедур.
Для многих категорий пациентов прием лекарств должен быть по бесперебойному графику. Надо усилить работу в данном направлении.
В целом, для решения подобных проблем в стране ведется активная цифровизация отрасли. Внедряется информационная система, которая позволяет вести постоянный мониторинг и учет наличия лекарств в реальном времени.
Премьер-министр отметил, что нужно выстроить систему, где выписанное лекарство обязательно будет в наличии в аптеках с надлежащим качеством и доступной ценой. Министерству здравоохранения совместно с «СК-Фармация» и акиматами поручено обеспечить своевременный закуп и бесперебойную поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год.
По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений госорганам и акиматам.
Министерству здравоохранения совместно с антимонопольным органом — принять меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные препараты в розничном сегменте. Министерству здравоохранения совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития предпринять меры по внедрению ИИ в систему здравоохранения. В частности, при планировании, назначении и в процедурах закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Вместе с тем необходимо оперативно реагировать на вопросы и жалобы населения. Министерству здравоохранения совместно с Министерством культуры и информации, акиматами поручено проводить на постоянной основе широкую информационно-разъяснительную работу с населением по лекарственному обеспечению. Для этого нужно максимально использовать СМИ, цифровые площадки, соцсети, региональные мероприятия.
«Наша задача — сделать систему здравоохранения максимально прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех граждан», — подытожил Премьер-министр Олжас Бектенов.