ABC: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в сельве Панамы

Впервые более чем за 20 лет Пентагон отправляет американских солдат и морских пехотинцев в Панаму на трехнедельный курс обучения «Зеленый ад», сообщает американский канал ABC.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, название «Зеленый ад» курс подготовки на панамской авиабазе «Христофор Колумб», которая раньше называлась «Форт Шерман», получил из-за сходства с тем, с чем столкнулась американская армия во время войны во Вьетнаме.

Условия на панамском полигоне считаются одними из самых суровых в мире, в том числе из-за ядовитых змей и нескольких слоев густой, высокой растительности, которые могут затруднить работу средств связи и приборов ночного видения или эвакуацию раненых, говорится в статье.

ABC напоминает, что тренировки в джунглях перестали быть приоритетом для США после терактов 11 сентября 2001 года, когда внимание нации переключилось на контртеррористические операции на Ближнем Востоке. В последние годы Министерство обороны США полагалось на небольшой армейский учебный центр в джунглях на Гавайях и на базу корпуса морской пехоты на Окинаве, Япония. Однако во время войны во Вьетнаме главным местом, где большинство американских солдат оттачивали навыки выживания в джунглях перед отправкой на войну, был именно панамский «Форт Шерман».

Программа подготовки на этой авиабазе невелика по масштабам, но, по словам одного из представителей Пентагона, в течение следующего года она будет расширена.

ABC подчеркивает, что интерес США к войне в джунглях Латинской Америки заслуживает особого внимания, учитывая обещание Дональда Трампа «вернуть себе» Панамский канал и его неоднократные угрозы в адрес Венесуэлы.

Хотя Алекс Плитсас, экс-сотрудник Пентагона, сомневается, что эта программа предназначена для подготовки войск к потенциальной миссии, в том числе на территории Венесуэлы, он признает, что возрождение «Зеленого ада» сигнализирует о смене приоритетов администрацией Трампа.

Стив Ганьярд, полковник морской пехоты в отставке, считает, что возобновление интереса к Панаме связано с практическими причинами, но также и с возможностью послать сигнал: «Проведение боевой подготовки в джунглях Центральной и Южной Америки, несомненно, является сигналом для Мадуро».