ABC: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в сельве Панамы

ABC напоминает, что тренировки в джунглях перестали быть приоритетом для США после терактов 11 сентября 2001 года, когда внимание нации переключилось на контртеррористические операции на Ближнем Востоке. В последние годы Министерство обороны США полагалось на небольшой армейский учебный центр в джунглях на Гавайях и на базу корпуса морской пехоты на Окинаве, Япония. Однако во время войны во Вьетнаме главным местом, где большинство американских солдат оттачивали навыки выживания в джунглях перед отправкой на войну, был именно панамский «Форт Шерман».