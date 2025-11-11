ABC: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в сельве Панамы

Согласно статье, название «Зеленый ад» курс подготовки на панамской авиабазе «Христофор Колумб», которая раньше называлась «Форт Шерман», получил из-за сходства с тем, с чем столкнулась американская армия во время войны во Вьетнаме.
ABC напоминает, что тренировки в джунглях перестали быть приоритетом для США после терактов 11 сентября 2001 года, когда внимание нации переключилось на контртеррористические операции на Ближнем Востоке. В последние годы Министерство обороны США полагалось на небольшой армейский учебный центр в джунглях на Гавайях и на базу корпуса морской пехоты на Окинаве, Япония. Однако во время войны во Вьетнаме главным местом, где большинство американских солдат оттачивали навыки выживания в джунглях перед отправкой на войну, был именно панамский «Форт Шерман».
Программа подготовки на этой авиабазе невелика по масштабам, но, по словам одного из представителей Пентагона, в течение следующего года она будет расширена.
Хотя Алекс Плитсас, экс-сотрудник Пентагона, сомневается, что эта программа предназначена для подготовки войск к потенциальной миссии, в том числе на территории Венесуэлы, он признает, что возрождение «Зеленого ада» сигнализирует о смене приоритетов администрацией Трампа.
Стив Ганьярд, полковник морской пехоты в отставке, считает, что возобновление интереса к Панаме связано с практическими причинами, но также и с возможностью послать сигнал: «Проведение боевой подготовки в джунглях Центральной и Южной Америки, несомненно, является сигналом для Мадуро».