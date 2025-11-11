NYT: новый военный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен

Еще одним важным фактором является недавнее повторное введение жестких санкций против Тегерана. Кроме того, стало известно, что Тегеран наращивает производство ракет. По словам Ваеза, Тегеран планирует выпустить по Израилю 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую ПВО, а не 500 ракет, как было в ходе их 12-дневной войны. В итоге и Иран, и Израиль готовятся к следующему конфликту, констатирует NYT.