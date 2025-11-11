NYT: новый военный конфликт между Израилем и Ираном неизбежен

В статье говорится, что 12-дневная июньская война между Ираном и Израилем, по мнению экспертов, не смогла существенно ослабить ядерный потенциал Ирана. Сейчас Тегеран продолжает работу на новом объекте по обогащению урана, доступ к которому для инспекторов МАГАТЭ закрыт. По данным NYT, запасов высокообогащенного урана в Иране достаточно для производства 11 единиц ядерного оружия.
Хотя иранские официальные лица утверждают, что запасы были погребены под завалами разбомбленных объектов, в Израиле полагают, что уран был «перевезен в безопасное место» и по-прежнему представляет серьезную опасность.
Али Ваез, сотрудник Международной кризисной группы, обращает внимание на разногласия в иранском руководстве по поводу отношений с США: высокопоставленные чиновники Ирана расходятся во мнениях о том, как выйти из тупика в отношениях с США. Некоторые официальные лица Ирана, по словам Ваеза, выступают за новое ядерное соглашение с США, ссылаясь на необходимость заняться внутренними проблемами страны, такими как высокая инфляция и острая нехватка воды.
Другая группа считает бессмысленным вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который отказался от сделки 2015 года и настроен на очередной конфликт с Ираном. На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что сотрудничество представляется невозможным до тех пор, пока США будут придерживаться своей нынешней региональной политики.
Еще одним важным фактором является недавнее повторное введение жестких санкций против Тегерана. Кроме того, стало известно, что Тегеран наращивает производство ракет. По словам Ваеза, Тегеран планирует выпустить по Израилю 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую ПВО, а не 500 ракет, как было в ходе их 12-дневной войны. В итоге и Иран, и Израиль готовятся к следующему конфликту, констатирует NYT.