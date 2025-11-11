Новые члены кабмина Молдовы представлены еврокомиссару по расширению Марте Кос

Отчет ЕК по расширению за 2025 год был представлен в Брюсселе на этой неделе — пятого ноября. В документе сообщается, что позитивные перспективы интеграции в ЕС отмечены для Молдовы, Албании, Черногории и Украины. Смешанные перспективы — для Сербии, Северной Македонии, Турции и Косово, негативные — для Грузии.