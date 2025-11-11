Новые члены кабмина Молдовы представлены еврокомиссару по расширению Марте Кос

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Новое правительство Молдовы отдает приоритет экономическому росту, чтобы все граждане страны ощутили преимущества евроинтеграции. Такое мнение высказала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, находящаяся с визитом в Кишиневе.
В правительстве была организована специальная встреча, на которой присутствовал премьер-министр Александр Мунтяну и новые члены кабмина: министр экономического развития и цифровизации Еуджен Осмокеску, вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь, новый глава Министерства финансов Андриан Гаврилицэ, министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, глава Минюста Владислав Кожухарь.
Как сообщили в миссии Европейского союза в Молдове, в ходе дискуссий также обсуждались реформы в республике, укрепление верховенства права, развитие инфраструктуры и поддержка, оказываемая ЕС для этих целей.
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник находится с визитом в Кишиневе. Здесь она выступит на конференции «Отчет о расширении 2025: достижения и приоритеты будущего Республики Молдова», а также примети участие в сессии вопросов и ответов.
Напомним, Марта Кос недавно уже приезжала в Молдову в начале сентября этого года.
Отчет ЕК по расширению за 2025 год был представлен в Брюсселе на этой неделе — пятого ноября. В документе сообщается, что позитивные перспективы интеграции в ЕС отмечены для Молдовы, Албании, Черногории и Украины. Смешанные перспективы — для Сербии, Северной Македонии, Турции и Косово, негативные — для Грузии.