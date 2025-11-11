Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале отметили, что от литовский властей 11 ноября поступили предложения, связанные с урегулированием ситуации на белорусско-литовской границе. В связи с указанным глава государства заслушал доклады главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова, главы Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.
«По вопросам обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границе», — уточнили в телеграм-канале.
Президент Беларуси с учетом обращения литовской стороны, поручил главе МИД Беларуси организовать переговоры, касающиеся вопросов нормализации ситуации, а также возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе — с участием литовских уполномоченных лиц, которые ответственны за данное направление.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.
Тем временем глава МВД Иван Кубраков сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко.
Кроме того, таможня сказала, что должны сделать водители литовских фур, застрявших в Беларуси: «Выполнить официальные письменные требования».