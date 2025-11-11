Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе

В телеграм-канале отметили, что от литовский властей 11 ноября поступили предложения, связанные с урегулированием ситуации на белорусско-литовской границе. В связи с указанным глава государства заслушал доклады главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова, главы Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.