Правительственный борт Казахстана приземлился во Внуково-2

Самолет президента Казахстана Токаева приземлился во Внуково-2.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правительственный борт Казахстана приземлился днем в столичном аэропорту «Внуково-2», передает корреспондент РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет находиться в России 11—12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.