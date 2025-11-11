В России отреагировали на военные учения Британии на Балтике

Как ранее сообщало издание Military Watch Magazine (MWM), на Балтике прошли учения, в ходе которых британские военные отработали сценарии потенциальных операций на российской территории — в частности, по захвату российских нефтяных вышек на побережье. В маневрах участвовали подразделения спецназа Королевской морской пехоты, морская оперативная группа и рейнджеры. Как отмечалось в материале MWM, эскалация украинского конфликта может привести к нападениям на российские суда и нефтяную инфраструктуру.