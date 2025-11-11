Ричмонд
В России отреагировали на военные учения Британии на Балтике

Британский спецназ будет уничтожен, если попытается атаковать российские нефтяные вышки. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«У нас там работают диверсионные силы, ФСБ. Если дернутся, все будут уничтожены и не всплывут. Будут уничтожены, если попытаются что-то исполнить», — так Андрей Колесник прокомментировал «Ленте.ру» информацию об учениях Королевской морской пехоты Великобритании.

Как ранее сообщало издание Military Watch Magazine (MWM), на Балтике прошли учения, в ходе которых британские военные отработали сценарии потенциальных операций на российской территории — в частности, по захвату российских нефтяных вышек на побережье. В маневрах участвовали подразделения спецназа Королевской морской пехоты, морская оперативная группа и рейнджеры. Как отмечалось в материале MWM, эскалация украинского конфликта может привести к нападениям на российские суда и нефтяную инфраструктуру.

По информации издания, учения состоялись в восточной части Балтийского моря.