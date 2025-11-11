Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова

Об основных заявлениях, прозвучавших на встрече главы РК с президентом страны — в подборке РИА Новости Крым.
Экономика демонстрирует рост
Экономика Крыма, несмотря на внешние факторы воздействия, демонстрирует рост, отметил Аксенов. Увеличились налоговые и неналоговые доходы, продолжается реализация госпрограммы социально-экономического развития региона и национальных проектов (12), а также региональных программ (42).
«Крупных объектов в рамках национальных проектов — до 200, капитальным ремонтом проходят по всем системам — здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство», — уточнил он.
Также в РК будут введены три экотехнопарка общей мощностью 860 тысяч тонн.
По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей. Самые крупные объекты — три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе на 1800 мест, а также четыре детских сада на 620 мест. Кроме того, строятся объекты инфраструктуры, берегоукрепление, капитально ремонтируются берегоукрепительные сооружения.
280 миллиардов рублей в рамках СЭЗ
Глава республики сообщил президенту, что в Крыму резидентами стали 1280 компаний. Суммарный объем инвестиций резидентов превышает 280 миллиардов рублей. В рамках этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест.
Также в РК зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте это 35%.
Налоги от туротрасли увеличились
Говоря о развитии туристической отрасли, Аксенов подчеркнул, что регион за десять месяцев текущего года посетили свыше 6 миллионов отдыхающих. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
При этом доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.
Темпы строительства жилья хорошие
В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья, сообщил Аксенов. В целом это соответствует объемам 2024 года.
Президент назвал эти показатели хорошими. В то же время, по словам главы РК, по показателю обеспеченности жильем Крым все еще отстает от среднероссийского уровня: в республике на человека приходится 21 квадратный метр, по России в среднем — 29,4 «квадрата».
Дороги приводят в нормативное состояние
Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, заверил Аксенов главу государства.
Сейчас доля автомагистралей РК, доведенных до нормативного состояния, составляет 48%. Власти региона планируют к 2030 году довести этот показатель до 60%.
Он подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяется улично-дорожной сети в муниципальных образованиях. Также проинформировал о ходе ремонта Джанкойской трассы.
Победители программы «Герои Крыма»
Аксенов также рассказал Путину о реализации программы «Герои Крыма» — регионального аналога федерального проекта «Время героев».
По словам главы РК, на участие в программе поступило более 900 заявок от ветеранов СВО. Победителями стали 57 человек. За каждым из них закреплены вице-премьеры правительства региона, министры и руководители муниципалитетов. Сам является наставником для двух победителей программы «Герои Крыма».
Он также отметил, что в РК, помимо федеральных, действуют дополнительно 28 региональных мер поддержки участников специальной военной операции.