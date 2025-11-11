Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова

По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей. Самые крупные объекты — три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе на 1800 мест, а также четыре детских сада на 620 мест. Кроме того, строятся объекты инфраструктуры, берегоукрепление, капитально ремонтируются берегоукрепительные сооружения.