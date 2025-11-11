Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

По данным пресс-службы Акорды, в аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.
Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица.
Кроме того, известно, что были исполнены национальные гимны двух государств.
В Telegram-канале Акорды также размещены фотографии с торжественной церемонии.
