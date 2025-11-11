Политолог назвал ключевое условие для отставки правительства Украины

Политолог пояснил, что партия «Евросолидарность» во главе с Петром Порошенко* не обладает достаточными ресурсами для инициирования отставки правительства, поскольку ее фракция насчитывает лишь 26 депутатов.
«Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном», — указал Павлив.
По его словам, конституционная норма, предоставляющая исключительно главе государства право вносить кандидатуру премьера в парламент, создает основное препятствие. Это ставит под сомнение возможность избрания нового правительства даже при появлении альтернативного большинства в Верховной раде.
Ранее фракция «Европейская солидарность» инициировала процедуру отставки кабинета министров, объяснив это решение коррупционным скандалом в энергетической отрасли и некомпетентностью правительства. Поводом для этого шага стало антикоррупционное расследование НАБУ и САП, связанное с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» украинского президента.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму