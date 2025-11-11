Политолог назвал ключевое условие для отставки правительства Украины

«Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном», — указал Павлив.