Политолог назвал ключевое условие для отставки правительства Украины

Роспуск украинского правительства возможен в сжатые сроки, но только после соответствующего сигнала из США. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Михаил Павлив. Несмотря на наличие подготовленных кадров и договоренностей по обновлению парламента, Киев ничего не изменит без одобрения Вашингтона, добавил эксперт.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог пояснил, что партия «Евросолидарность» во главе с Петром Порошенко* не обладает достаточными ресурсами для инициирования отставки правительства, поскольку ее фракция насчитывает лишь 26 депутатов.

«Но некое соглашение о возможности переформатирования парламента и президиума парламента существует. Однако ни один из держателей этих парламентских акций, то есть тот, кто контролирует депутатские группы, не рискнет это делать сам без согласования с Вашингтоном», — указал Павлив.

По его словам, конституционная норма, предоставляющая исключительно главе государства право вносить кандидатуру премьера в парламент, создает основное препятствие. Это ставит под сомнение возможность избрания нового правительства даже при появлении альтернативного большинства в Верховной раде.

Ранее фракция «Европейская солидарность» инициировала процедуру отставки кабинета министров, объяснив это решение коррупционным скандалом в энергетической отрасли и некомпетентностью правительства. Поводом для этого шага стало антикоррупционное расследование НАБУ и САП, связанное с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» украинского президента.

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму