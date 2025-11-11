Ричмонд
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.

«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», — сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.

Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.

«Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», — заключил министр.

МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
