Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31

Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», — сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.
«Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», — заключил министр.