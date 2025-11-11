СМИ: США планируют разместить крупную военную базу на границе Газы и Израиля

До сих пор военное присутствие США в Израиле было относительно ограниченным. После подписания соглашения о прекращении огня США направили в Израиль около 200 американских военнослужащих, которые в настоящее время действуют из возглавляемого США военно-гражданского координационного центра в Кирьят-Гате (CMCC). Во время войны Израиля и Ирана США также разместили ракетную батарею THAAD в Израиле, чтобы помочь перехватывать иранские ракеты.