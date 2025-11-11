Ричмонд
СМИ: США планируют разместить крупную военную базу на границе Газы и Израиля

США намерены построить крупную военную базу в приграничном с Газой районе Израиля, сообщает израильское издание The Yeshiva World со ссылкой на сайт Shomrim.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, объект будет использоваться международными силами, действующими в Газе, для поддержания режима прекращения огня. В последние недели официальные лица США обсуждали это предложение с израильским правительством и представителями ЦАХАЛ. Стороны уже приступили к поиску потенциальных мест для базы в приграничном районе.

На ней разместятся несколько тысяч военнослужащих. Бюджет проекта составит около 500 млн долларов.

Однако издание отмечает, что такие крупные инвестиции в военный объект за пределами США могут вызвать недовольство американских законодателей, поскольку многие республиканцы выступают против расширения американского военного присутствия за рубежом.

До сих пор военное присутствие США в Израиле было относительно ограниченным. После подписания соглашения о прекращении огня США направили в Израиль около 200 американских военнослужащих, которые в настоящее время действуют из возглавляемого США военно-гражданского координационного центра в Кирьят-Гате (CMCC). Во время войны Израиля и Ирана США также разместили ракетную батарею THAAD в Израиле, чтобы помочь перехватывать иранские ракеты.

По мнению издания, планируемая база является частью более широкой стратегии Вашингтона по ограничению свободы действий Израиля в Газе.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. Предполагается, что CMCC в Кирьят-Гате возьмет на себя полный контроль за распределением гуманитарной помощи в Газе, которую Израиль до сих пор использовал как рычаг давления на ХАМАС.

Если база будет построена, она станет первым крупномасштабным американским военным объектом в Израиле и символом усилий США по послевоенной стабилизации ситуации в Газе. «Трудно переоценить важность создания такой базы. Создание американской базы на израильской земле показывает, насколько решительно Вашингтон настроен участвовать в делах Газы и израильско-палестинском конфликте», — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Кроме того, новая база может изменить региональный баланс контроля над гуманитарными операциями и операциями по обеспечению безопасности, полагает издание.

