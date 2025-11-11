Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО о дипломатии и дружбе народов

«МГИМО — это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан — суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях», — отметил президент.