Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО о дипломатии и дружбе народов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 ноября побеседовал со студентами МГИМО, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах.

Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.

«Слова поэта о дружбе “Люби все человечество, как своих братьев” являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан — два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы», — сказал один из студентов.

Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.

«МГИМО — это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан — суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.