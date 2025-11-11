Экс-президент Армении предложил РФ стать гарантом мира с Баку

О своем предложении задействовать Москву в сделке между Баку и Ереваном политик рассказал в интервью армянскому Пятому каналу. Он уточнил, что республики-соседи ведут переговоры по мирным договоренностям при поддержке и участии Вашингтона, однако в соглашениях не обговаривают инструменты, которые позволят контролировать и обеспечивать их исполнение.