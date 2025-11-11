Экс-президент Армении предложил РФ стать гарантом мира с Баку

О своем предложении задействовать Москву в сделке между Баку и Ереваном политик рассказал в интервью армянскому Пятому каналу. Он уточнил, что республики-соседи ведут переговоры по мирным договоренностям при поддержке и участии Вашингтона, однако в соглашениях не обговаривают инструменты, которые позволят контролировать и обеспечивать их исполнение.
«Наряду с документом, парафированным в Вашингтоне, я бы предложил подписать еще один, который будет содержать систему гарантий. Оптимальным вариантом было бы, чтобы гарантами выступили США, Россия и Китай», — приводит слова Кочаряна RTVI.
Политик добавил, что в настоящее время мирные отношения между странами-соседями сохраняются благодаря политическим усилиям Азербайджана. Он уточнил, что если президент республики Ильхам Алиев пожелает, то конфликт возобновится.
Бывший президент уточнил, что, говоря о достигнутых договоренностях, он имел в виду документ, заключенный в Вашингтоне 8 августа. В декларации стороны обязались заключить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, а также дали согласие на работу транспортного пути, который пролегает через армянские земли на азербайджанскую территорию.
Действующий президент Армении Никол Пашинян 4 ноября на международном форуме «Орбели» заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать причиной возобновления конфликта республики с Азербайджаном. В 2023 году спорная территория полностью вернулась под контроль Баку. Тогда Карабах покинули более 100 тысяч человек.