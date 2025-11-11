Ричмонд
Вашингтон требует от Украины изменить антироссийскую резолюцию ООН

Американская делегация в ООН выступает за изменение текста резолюции Генассамблеи ООН по Украине, носящей антироссийский характер. Об этом пишет Kyiv Post.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена (…) без отсылок к “территориальной целостности” или “агрессии”», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Kyiv Post.

По информации источников, европейские государства пытаются скорректировать позицию Вашингтона. Также в публикации отмечается, что США пытаются отступить от ключевых интересов Украины в переломный момент.

В предыдущие годы Соединенные Штаты поддерживали украинскую резолюцию вместе с другими государствами.

