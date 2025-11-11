Вашингтон требует от Украины изменить антироссийскую резолюцию ООН

«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена (…) без отсылок к “территориальной целостности” или “агрессии”», — сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Kyiv Post.
По информации источников, европейские государства пытаются скорректировать позицию Вашингтона. Также в публикации отмечается, что США пытаются отступить от ключевых интересов Украины в переломный момент.
В предыдущие годы Соединенные Штаты поддерживали украинскую резолюцию вместе с другими государствами.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше