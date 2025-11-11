Сергей Лавров об отношениях с США, Украине и будущем договора РФ и КНР

Отвечая на вопрос о том, ведут ли Россия и Китай работу над продлением текущего или подготовкой нового двустороннего соглашения ввиду того, что срок нынешнего договора истекает в следующем году, министр указал, что дата 16 июля 2026 года (день окончания действия договоренностей. — «Ъ») «не пройдет незамеченной».