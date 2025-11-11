Ричмонд
Сергей Лавров об отношениях с США, Украине и будущем договора РФ и КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал онлайн-интервью представителям российских СМИ. Наиболее важные заявления главы российского МИДа — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия не говорила о намерении проводить испытания ядерного оружия. Москва ждет от Вашингтона разъяснений после заявлений Дональда Трампа о планах возобновить такие испытания.

Россия даст зеркальный ответ в случае проведения какой-либо ядерной державой испытаний атомного оружия.

Москва готова обсуждать возобновление подготовки к саммиту РФ и США. Будапешт остается для Москвы предпочтительным местом встречи российского и американского лидеров.

В октябре Россия направила США non-paper по Украине (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций — «Ъ». Москва хотела напомнить о «пониманиях, достигнутых в ходе встречи президентов России и США» в Анкоридже.

В публикации газеты Financial Times о причинах отмены встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «много лжи».

Попытки европейцев «перетащить США в свой лагерь» и убедить их в необходимости продолжения поддержки Украины оказались «небезуспешными».

Европейский союз не может оправдывать творимый им беспредел действиями России на Украине.

Великобритания пытается компенсировать свою «слабенькую военную мощь» попытками разделять и властвовать.

Покаяние Германии по итогам процесса денацификации, к сожалению, в настоящее время «мало чего стоит».

Страны Прибалтики после вступления в Евросоюз стали еще «большим источником откровенной русофобии».

Объявить о приверженности количественным лимитам ДСНВ можно в любой момент до 5 февраля 2026 года, Вашингтону достаточно просто согласиться с предложением Москвы.

США лучше заняться проблемой наркотрафика в Бельгии, чем в Венесуэле.

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в полной мере сохраняет свою актуальность.

Отвечая на вопрос о том, ведут ли Россия и Китай работу над продлением текущего или подготовкой нового двустороннего соглашения ввиду того, что срок нынешнего договора истекает в следующем году, министр указал, что дата 16 июля 2026 года (день окончания действия договоренностей. — «Ъ») «не пройдет незамеченной».

