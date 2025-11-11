Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.
По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:
максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для тех, кто склоняет несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности;
отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
ограничивают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за совершение подобных преступлений;
запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
устанавливают в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за создание и руководство структурой, но и за все совершенные преступления;
введение уголовной ответственности с 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества.
«Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — пояснил Володин.