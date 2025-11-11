Ричмонд
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Государственная Дума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. Авторами документа стали 419 депутатов.

По его словам, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают:

  • максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для тех, кто склоняет несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности;

  • отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

  • ограничивают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за совершение подобных преступлений;

  • запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

  • устанавливают в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за создание и руководство структурой, но и за все совершенные преступления;

  • введение уголовной ответственности с 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества.

«Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — пояснил Володин.

