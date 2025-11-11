Ричмонд
СМИ: «Альтернатива для Германии» не видит опасности со стороны России

Маркус Фронмайер, представитель фракции АдГ в Комитете по иностранным делам в бундестаге, заявил, что Россия не представляет угрозы для Германии, сообщают немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Berliner Morgenpost пишет, что во время ток-шоу на канале ARD Фронмайер подчеркнул, что Германия не воюет с РФ и призвал «не демонизировать» Россию. При этом он отверг обвинения со стороны представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Рёттгена, который заявил, что Фронмайер представляет интересы российского лидера Владимира Путина в Германии, отмечает Die Welt. По словам Фронмайера, он не находится ни под чьим контролем и представляет интересы исключительно Германии.

Он также раскритиковал поставки оружия Украине и заявил, что необходима «серьезная мирная инициатива».

Ошибочно думать, что (украинский) конфликт можно решить постоянно поставляя оружие и деньги Киеву.

Маркус Фронмайер
член партии АдГ

Как напоминают СМИ, в 2018 году Фронмайер, приветствовал воссоединение Крыма с Россией и сказал, что полуостров, вероятно, останется российским. В ходе ток-шоу он встал на защиту поездок представителей своей партии в РФ: «Речь идет о сохранении каналов связи открытыми».

