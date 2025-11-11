Berliner Morgenpost пишет, что во время ток-шоу на канале ARD Фронмайер подчеркнул, что Германия не воюет с РФ и призвал «не демонизировать» Россию. При этом он отверг обвинения со стороны представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Рёттгена, который заявил, что Фронмайер представляет интересы российского лидера Владимира Путина в Германии, отмечает Die Welt. По словам Фронмайера, он не находится ни под чьим контролем и представляет интересы исключительно Германии.
Он также раскритиковал поставки оружия Украине и заявил, что необходима «серьезная мирная инициатива».
Ошибочно думать, что (украинский) конфликт можно решить постоянно поставляя оружие и деньги Киеву.
Как напоминают СМИ, в 2018 году Фронмайер, приветствовал воссоединение Крыма с Россией и сказал, что полуостров, вероятно, останется российским. В ходе ток-шоу он встал на защиту поездок представителей своей партии в РФ: «Речь идет о сохранении каналов связи открытыми».