«Мы готовы ко всему». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь готова ко всему на переговорах с Литвой о границе. Подробности сообщает РИА Новости.
Эйсмонт ответила на вопрос про целесообразность организации переговоров по возобновлению работы зарытых пунктов пропуска не только на границе с Литвой, но с Латвией и Польшей. Она заявила, что Беларусь готова и открыта с любой стороной вести переговоры, касающиеся нормализации отношений и урегулирования всех сложных ситуаций.
— Дело в данном случае в наших соседях, — подчеркнула пресс-секретарь президента Беларуси.
Наталья Эйсмонт затронула тему предстоящих переговоров с литовской стороной (подробнее мы писали здесь), который будут касаться нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы пунктов пропуска на общей границе:
— И формат, и их содержание определяют две стороны. Думаю, определятся. Мы готовы ко всему.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.
Кроме того, Лукашенко сказал, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.
Тем временем Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.