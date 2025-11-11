«Мы готовы ко всему». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью

Эйсмонт ответила на вопрос про целесообразность организации переговоров по возобновлению работы зарытых пунктов пропуска не только на границе с Литвой, но с Латвией и Польшей. Она заявила, что Беларусь готова и открыта с любой стороной вести переговоры, касающиеся нормализации отношений и урегулирования всех сложных ситуаций.