«Мы готовы ко всему». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью

Эйсмонт: Беларусь готова ко всему на переговорах с Литвой о границе.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь готова ко всему на переговорах с Литвой о границе. Подробности сообщает РИА Новости.

Эйсмонт ответила на вопрос про целесообразность организации переговоров по возобновлению работы зарытых пунктов пропуска не только на границе с Литвой, но с Латвией и Польшей. Она заявила, что Беларусь готова и открыта с любой стороной вести переговоры, касающиеся нормализации отношений и урегулирования всех сложных ситуаций.

— Дело в данном случае в наших соседях, — подчеркнула пресс-секретарь президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт затронула тему предстоящих переговоров с литовской стороной (подробнее мы писали здесь), который будут касаться нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы пунктов пропуска на общей границе:

— И формат, и их содержание определяют две стороны. Думаю, определятся. Мы готовы ко всему.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь будет готова открыть границу с Литвой.

Кроме того, Лукашенко сказал, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.

Тем временем Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.

