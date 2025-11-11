Профсоюзы Молдавии попросили правительство повысить минимальную зарплату

Отмечается, что 2025 году соотношение минимальной заработной платы к средней заработной плате в экономике снизилось с 42,7% до 40,5%, а сохранение низкой минимальной заработной платы приведет к росту бедности среди работников, учитывая, что за последние два года уровень бедности вырос с 31,1% до 33,6%. Подчеркивается, что минимальная заработная плата в размере 475 долларов будет также способствовать предотвращению оттока рабочей силы, а также обеспечению экономической предсказуемости деловой среды и бюджетной политики в области заработной платы.