«Контролируем и отслеживаем». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сделала заявление о движении грузов из России в Калининград

Эйсмонт заявила, что Беларусь следит за движение грузов из РФ в Калининград.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь следит за движение грузов из России в Калининград. Подробности сообщает РИА Новости.

— И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью. — Ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Она заявила, что белорусская сторона отслеживает и контролирует движение через свою территорию российских грузов в Калининград. Пресс-секретарь заметила, что угрозы в отношении данной темы слышали все.

— Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут, — отметила Эйсмонт.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью: «Мы готовы ко всему».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе.

Кроме того, Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.

