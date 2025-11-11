«Контролируем и отслеживаем». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сделала заявление о движении грузов из России в Калининград

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь следит за движение грузов из России в Калининград. Подробности сообщает РИА Новости.
— И кроме того, что касается России в разрезе данного вопроса (закрытие Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью. — Ред.), хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Она заявила, что белорусская сторона отслеживает и контролирует движение через свою территорию российских грузов в Калининград. Пресс-секретарь заметила, что угрозы в отношении данной темы слышали все.
— Президент на это реагировал. Так, как реагировали бы в России, и даже жестче. И пока, обратите внимание, грузы идут, — отметила Эйсмонт.
