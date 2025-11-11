Это постоянные «кошки-мышки»: глава Башкирии прокомментировал регулярное отключение интернета

Глава Башкирии Радий Хабиров во время Прямой линии прокомментировал участившиеся атаки БПЛА по региону и, как следствие, отключение мобильного интернета. По его словам, деградация сотовой связи будет продолжаться до окончания СВО.
— Да, неудобства доставляются жителям, но я призываю с этим смириться. Мы стараемся не злоупотреблять отключениями, создаем «белые списки», но как только мы придумываем способ борьбы с врагом, он придумывает пути обхода. Это постоянные «кошки-мышки», — сказал он.
Хабиров почеркнул, что власти готовы к атакам БПЛА. На данный момент в республике все системы безопасности приведены в боевую готовность. Он попросил жителей республики проявить понимание и доверять только официальным источникам.
— Я считаю, что на данный момент силы Минобороны эффективно работают. С этим будем жить, с этим будем бороться, — заключил он.