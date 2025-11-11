Глава Башкирии сказал, для чего нужна Прямая линия

«Конечно, все будет хорошо. Я никогда не скрывал, что мы живем в достаточно непростое время. Прямая линия — очень важный для нас инструмент, чтобы посмотреть “самочувствие” наших жителей. Разумеется, мы настроение людей понимаем не за счет Прямой линии. Это огромный объем работы, работа ЦУРа, соцсетей, управления по работе с обращениями граждан. Поэтому хорошо понимаем, — ответил Глава республики. — Прямая линия важна, чтобы ответить на вопросы. Поступило более 4,5 тысячи вопросов. В ходе нашего общения я готов отвечать на все, но смотря трезво на вещи, мы ответим на несколько десятков вопросов. Мы все поступившие вопросы фиксируем и по ним работаем. Был такой факт, что мы порядка 600 вопросов решили за неделю».