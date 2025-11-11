Глава Башкирии сказал, для чего нужна Прямая линия

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на первый вопрос Прямой линии, который задал главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов по поводу прогнозов на будущее.
«Прямая линия — это своеобразные итоги годы, “кардиограмма жизни”. Диапазон вопросов самый широкий — от глобальных, до локальных. “ЭКГ” показывает некую тревожность в обществе. Скажите, все будет хорошо?» — спросил Руслан Шарафутдинов.
«Конечно, все будет хорошо. Я никогда не скрывал, что мы живем в достаточно непростое время. Прямая линия — очень важный для нас инструмент, чтобы посмотреть “самочувствие” наших жителей. Разумеется, мы настроение людей понимаем не за счет Прямой линии. Это огромный объем работы, работа ЦУРа, соцсетей, управления по работе с обращениями граждан. Поэтому хорошо понимаем, — ответил Глава республики. — Прямая линия важна, чтобы ответить на вопросы. Поступило более 4,5 тысячи вопросов. В ходе нашего общения я готов отвечать на все, но смотря трезво на вещи, мы ответим на несколько десятков вопросов. Мы все поступившие вопросы фиксируем и по ним работаем. Был такой факт, что мы порядка 600 вопросов решили за неделю».
Радий Хабиров подчеркнул, что задача — решить все вопросы. Они помогают понимать, что волнует население.
«Что касается прогнозов. Мы опираемся на конкретные факты. В основе лежит экономика. Все макроэкономические показатели нашей республики в достаточно хорошем тонусе и развитии. Мы выйдем к объему промышленности с плюсом, как и по внутреннему региональному продукту, зарплатам, индексу сельхозпроизводства. На данный момент видим снижение в жилищном строительстве, но нагоним. Все показатели дают нам крепко стоять на ногах. Также мы закроем все наши социальные обязательства», — сообщил руководитель региона.