Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»: ее особенности и характеристики

Что касается «Томагавков», то это оружие многократно применялось и, в отличие от «Буревестника», уже состоит на вооружении армии США. По данным компании-производителя Raytheon, ракеты «Томагавк» использовались в боевых условиях более 2350 раз, при этом более половины пусков было во время проведения операции в Ираке.