«Пять-шесть вопросов». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о предстоящей встречи Лукашенко с делегацией из США

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла повестку предстоящей встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с делегацией из США. Подробности передает ТАСС.
— По содержательной части. В повестке дня — пять-шесть вопросов, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.
Наталья Эйсмонт уточнила: если переговоры состоятся, то о них проинформируют.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.
Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Вместе с тем президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с президентом Беларуси Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.