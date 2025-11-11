Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пять-шесть вопросов». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о предстоящей встречи Лукашенко с делегацией из США

Эйсмонт раскрыла повестку предстоящей встречи Лукашенко с делегацией США.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла повестку предстоящей встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с делегацией из США. Подробности передает ТАСС.

— По содержательной части. В повестке дня — пять-шесть вопросов, — уточнила пресс-секретарь президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт уточнила: если переговоры состоятся, то о них проинформируют.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.

Кроме того, Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Вместе с тем президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с президентом Беларуси Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше