Хабиров рассказал, как Башкирия защищена от беспилотников

Он подчеркнул, что республика становится достаточно системным объектом для террористических атак.

Глава Башкирии Радий Хабиров на Прямой линии 11 ноября рассказал, как Башкирия защищена от украинских беспилотников.

По его словам, республика становится «достаточно системным объектом для террористических атак». Режим беспилотной опасности объявляется регулярно, и «ничто не дает повода полагать, что это остановится».

Хабиров признал, что на момент первых угроз атак БПЛА, крупнейшие предприятия республики имели максимум гладкоствольное или, «что еще смешнее», травматическое оружие. Теперь принят ряд серьезных мер. В первую очередь, определен перечень крупнейших предприятий, которым необходимо дополнительная защита, каждое из них, в свою очередь, разработало свою «дорожную карту», в которой определены пассивные и активные методы защиты. К первым относятся, например, дронозащитные сетки, которые уже показали свою высокую эффективность.

В рамках организации активной защиты в респулике при содействии Минобороны РФ создана система радиолокационной защиты.

«Мы вообще не представляли, что к нам летит, — сказал Радий Хабиров. — Теперь мы точно знаем, что и откуда. Как только мы получаем информацию, все службы, предприятия переходят в режим боевой готовности. Также мы располагаем, “Панцирями”, зенитным орудием, автоматическим оружием — пулеметами, автоматами, и гладкоствольным».

Глава региона также добавил, что с отключением мобильного интернета, «надо свыкнуться».

«СВО — это не то, что там далеко, это в том числе здесь», — подчеркнул он.

