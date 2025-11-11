Русдрамтеатр и Госцирк скоро ждет реконструкция: Хабиров рассказал подробности

— У нас впереди из тех задач, что надо решать это Русский драматический театр. Это тема федерального финансирования, потому что сумма там достаточно большая, она может дойти до полутора-двух миллиардов рублей. И, конечно, цирк. Это федеральное финансирование. Деньги предполагается распределить на 2026−2028 годы. Если мы эффективно отработаем все бюрократические процессы, то в 2026 году мы сможем приступить к реконструкции. Сейчас мы по новой его проектируем, до этого как-то неудачно все складывалось. Мы уже заявились в Госэкспертизу. С проблемой цирка я обращался к президенту, и он нас поддержал. Поэтому у нас есть надежное основание, что цирк наконец мы все-таки сделаем, — заявил руководитель региона.