Радий Хабиров объяснил, как бороться с вандализмом

В ходе прямой линии Глава Башкирии ответил на вопрос жителей дома № 19 по ул. Красина в Уфе, попросивших разрешить им создать общественную дружину для защиты двора и подъездов от вандалов, которые буквально атакуют их территорию. Однако, Радий Хабиров ответил, что только силовыми методами эту ситуацию не исправить.
Глава региона считает, что сейчас общество в процессе привыкания к новому уровню благоустройства, когда люди уже не хотят мириться с беспорядком и непривлекательной окружающей средой. При этом отдельные случаи вандализма происходят, и, конечно, надо с ними бороться — отыскивать и штрафовать, согласно закону. Но при этом переводить всё в «силовую» сторону не стоит, тем более, возле каждого подъезда дежурных не поставишь, отметил он.
Радий Хабиров привёл пример: преступность в общественных местах резко упала, потому что они обеспечены камерами наблюдения. Такой же принцип надо использовать в дворах и в подъездах, считает руководитель республики. Что же касается конкретно проблемы дома № 19 по ул. Красина, Радий Хабиров поручил МВД по РБ выяснить ситуацию и дать ему ответ.