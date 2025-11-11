Радий Хабиров объяснил, как бороться с вандализмом

Глава региона считает, что сейчас общество в процессе привыкания к новому уровню благоустройства, когда люди уже не хотят мириться с беспорядком и непривлекательной окружающей средой. При этом отдельные случаи вандализма происходят, и, конечно, надо с ними бороться — отыскивать и штрафовать, согласно закону. Но при этом переводить всё в «силовую» сторону не стоит, тем более, возле каждого подъезда дежурных не поставишь, отметил он.