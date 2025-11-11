СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18

Импортный пистолет получат для личной защиты прокуроры, следователи и руководители следственных органов. Выбор в пользу Glock 18 авторы постановления объяснили баллистическими качествами пистолета, его портативностью, безопасностью при постоянном ношении, высокой скорострельностью и надежностью. «Данная модель боевого ручного стрелкового оружия положительно зарекомендовала себя в качестве средств личной защиты, отличается надежностью функционирования и легкостью в освоении личным составом», — указано в документе.
В большинстве силовых ведомств стандартным табельным оружием является пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение еще в 1951 году, а также пистолет Ярыгина (ПЯ), который используется правоохранительными органами с 2008 года. Наиболее современные и модернизированные варианты отечественного короткоствольного оружия — это модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Они с 2021 года поставляются в органы МВД и Росгвардии. При этом российские пистолеты используют тот же калибр, что и Glock 18 — 9×19.
Glock 18 обладает функцией автоматического огня. Базовый магазин пистолета рассчитан на 17 патронов. Его дальность прицельной стрельбы в одиночном режиме составляет 50 м. Оружие предназначено для спецподразделений армии и полиции.