СКР предложил вооружить следователей австрийскими Glock 18

В большинстве силовых ведомств стандартным табельным оружием является пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение еще в 1951 году, а также пистолет Ярыгина (ПЯ), который используется правоохранительными органами с 2008 года. Наиболее современные и модернизированные варианты отечественного короткоствольного оружия — это модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Они с 2021 года поставляются в органы МВД и Росгвардии. При этом российские пистолеты используют тот же калибр, что и Glock 18 — 9×19.