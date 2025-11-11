СМИ: экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок — 2352 года

Как напоминает американский портал Click Orlando, Имамоглу — видный оппозиционер, которого многие считали главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он был арестован в марте вместе с несколькими муниципальными чиновниками.
Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек во вторник сообщил, что обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования, передано в суд. Следствие пришло к выводу, что в ходе 10-летней «преступной деятельности» государственному имуществу был нанесен ущерб в размере 160 млрд лир (3,8 млрд долларов).
Обвинительное заключение насчитывает 3900 страниц и включает 143 отдельных действия, среди которых создание преступной группировки, взяточничество, мошенничество с госучреждениями, подделка документов и официальных отчетов, контрабанда и незаконное присвоение государственной собственности.
По данным кипрского портала Cyprus Mirror, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 105 находятся под стражей, 170 — под судебным контролем, 7 — в розыске. Среди подозреваемых 99 человек считаются ключевыми членами преступной группировки, включая государственных чиновников, бизнесменов и политиков.
Ему предъявлены обвинения в совершении 142 преступлений, в том числе во взяточничестве, «отмывании» денежных средств, участии в сговоре, мошенничестве и уничтожении доказательств уголовного дела. Имамоглу решительно отрицает все обвинения.
Click Orlando отмечает, что критики рассматривают эти дела, а также дела против других мэров и должностных лиц из главной оппозиционной Народно-республиканской партии как часть масштабных репрессий, предпринятых Анкарой после прошлогодних местных выборов. В течение года несколько муниципалитетов, управляемых партией, столкнулись с волнами арестов. Правительство отвергает эти обвинения, настаивая на том, что судебная система Турции независима, а расследования сосредоточены на коррупции и других правонарушениях.