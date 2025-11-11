СМИ: экс-мэру Стамбула грозит рекордный тюремный срок — 2352 года

Click Orlando отмечает, что критики рассматривают эти дела, а также дела против других мэров и должностных лиц из главной оппозиционной Народно-республиканской партии как часть масштабных репрессий, предпринятых Анкарой после прошлогодних местных выборов. В течение года несколько муниципалитетов, управляемых партией, столкнулись с волнами арестов. Правительство отвергает эти обвинения, настаивая на том, что судебная система Турции независима, а расследования сосредоточены на коррупции и других правонарушениях.