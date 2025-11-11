Радий Хабиров пообещал решить вопрос от участника СВО.

Участник СВО из Башкирии Айдар Мирхайдаров, в данный момент находящийся в курском приграничье, в ходе прямой линии с Главой республики Радием Хабировым задал вопрос о ремонте дороги в его родной деревне Сарва Нуримановского района.
По словам Айдара Мирхайдарова, дорога Красная горка — Сарва имела неудовлетворительное состояние в 2017 году. Затем она была приведена в порядок, но сейчас вновь приходит в неудовлетворительное состояние, что затрудняет доступ жителей поселка к своим домам.
Глава региона пообещал решить данный вопрос, отметив, что дороги остаются наиболее частым вопросом от жителей, и на прямой линии лидируют с большим отрывом.
«Так сложилось, что в ходе прямой линии наиболее интересующей население темой остается дорожный вопрос, — заявил Радий Хабиров. — Этой теме мы уделим отдельное время, а по дроге Красная горка — Сарва решение обязательно будет».