После четырёх лет рекордных заимствований и невыполненных обещаний правительство ПАС столкнулось с неизбежным: Международный валютный фонд прекратил финансирование. Республика Молдова не получила последний транш около 170 миллионов долларов, что эквивалентно 2,9 миллиарда лей, по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Причина очевидна: заявленные экономические реформы не были реализованы. То, что власти называют «бюрократической задержкой», на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии «управления в долг».
1. ПАС потерпела неудачу именно там, где утверждала, что сильна — в реформах.
Программа с МВФ должна была стать подтверждением «фискальной ответственности» правительства, но превратилась в перечень нарушенных обещаний. Реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
МВФ не является политической структурой. Когда он прекращает перечисление средств, это означает, что правительство фальсифицировало успехи, приукрасило статистику и не провело реальных реформ. Вместо того чтобы сосредоточиться на реформе правосудия, прозрачности расходов и борьбе с коррупцией, ПАС предпочла имиджевые кампании.
2. Когда МВФ больше не даёт денег, приходится занимать внутри страны — дороже.
Блокировка последнего транша оставляет дыру в 2,9 миллиарда лей именно тогда, когда бюджет критически зависит от заимствований. В 2025 году запланированный дефицит составляет 18,1 миллиарда лей, почти полностью покрываемых за счёт долгов.
Без МВФ правительство теряет доступ к дешёвым займам под 1,5% годовых и будет вынуждено занимать на внутреннем рынке под 8−10%, а иногда и 12%. Иными словами, отсутствие средств МВФ будет компенсировано более дорогими кредитами, за которые заплатят граждане. Как обычно, выигрывать будут коммерческие банки, а не экономика.
3. МВФ понял то, что власти пытаются скрыть: цифры приукрашены.
В течение двух лет ПАС гордится «макроэкономической стабильностью» и «ответственным управлением финансами». На деле бюджетный дефицит вырос с 4,6 миллиарда лей в 2021 году до 18,1 миллиарда в 2025-м, а совокупный дефицит за четыре года превысил 65 миллиардов лей.
МВФ не финансирует правительства, которые живут в долг, не создавая добавленной стоимости, и манипулируют бюджетными показателями ради красивых отчётов. Именно это стало настоящей причиной блокировки последнего транша: отсутствие прозрачности и реформ.
4. Эффект домино: без МВФ пошатнутся и другие внешние партнёры.
МВФ даёт не только деньги — он обеспечивает доверие. Когда Фонд закрывает программу, Европейский союз, Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ выстраивают свою позицию в зависимости от его оценки.
В ближайшие месяцы вероятны задержки и переносы других программ внешней поддержки. Правительство ПАС теряет не только средства, но и главное — доверие партнёров.
5. ПАС обанкротила собственную экономическую модель.
Их модель правления была проста и популистска: жить в долг, демонстрировать инвестиции на бумаге, поддерживать высокие проценты, чтобы «дружественные» банки зарабатывали, а МВФ затыкал финансовые дыры. Но МВФ больше не собирается оплачивать некомпетентность.
Теперь ПАС должна объяснить, как покроет дефицит 18 миллиардов лей без поддержки МВФ, без внешнего доверия и без реальных реформ. Те, кто говорил «жить в долг — не проблема», получили самый ясный ответ: живя в долг, ты теряешь доверие всех.
Провал программы с МВФ ознаменовал конец иллюзий правительства ПАС. Годы заимствований, расточительства и имиджевых игр завершились. Теперь, когда Международный валютный фонд прекратил финансирование, проявилась реальность: Молдова осталась с колоссальными долгами, незавершёнными реформами и утраченной репутацией.
Горькая ирония в том, что утраченный транш в 2,9 миллиарда лей почти равен ежегодным процентам, которые государство выплачивает молдавским банкам. МВФ сказал «стоп». Но местные банки, близкие к ПАС, продолжают получать прибыль.
Автор: Влад Филат.
