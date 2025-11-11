Провал правления ПАС: Почему МВФ прекратил финансирование, оставив Молдову с долгами и без доверия

Без МВФ правительство теряет доступ к дешёвым займам под 1,5% годовых и будет вынуждено занимать на внутреннем рынке под 8−10%, а иногда и 12%. Иными словами, отсутствие средств МВФ будет компенсировано более дорогими кредитами, за которые заплатят граждане. Как обычно, выигрывать будут коммерческие банки, а не экономика.