Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN

По информации телеканала, в результате ударов США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам погибли 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что эти действия нарушают международное право и приравниваются к «внесудебным казням». Источники телеканала отметили, что Великобритания «разделяет эту оценку».