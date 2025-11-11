Ричмонд
Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Великобритания прекратила делиться с США разведданными о подозрительных судах в Карибском море, опасаясь, что данная информация может использоваться для нанесения по ним американских военных ударов, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, Лондон считает подобные атаки незаконными и не хочет быть «соучастником» действий, которые, по мнению британских властей, нарушают международное право.

Решение стало серьезным шагом, отражающим растущий скепсис в отношении американской военной кампании в регионе, отмечает CNN.

По информации телеканала, в результате ударов США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам погибли 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что эти действия нарушают международное право и приравниваются к «внесудебным казням». Источники телеканала отметили, что Великобритания «разделяет эту оценку».

Пентагон, Белый дом и посольство Великобритании в Вашингтоне отказались от комментариев по данной теме.

