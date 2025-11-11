Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN

По данным телеканала, Лондон считает подобные атаки незаконными и не хочет быть «соучастником» действий, которые, по мнению британских властей, нарушают международное право.
Решение стало серьезным шагом, отражающим растущий скепсис в отношении американской военной кампании в регионе, отмечает CNN.
По информации телеканала, в результате ударов США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам погибли 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявил, что эти действия нарушают международное право и приравниваются к «внесудебным казням». Источники телеканала отметили, что Великобритания «разделяет эту оценку».
Пентагон, Белый дом и посольство Великобритании в Вашингтоне отказались от комментариев по данной теме.