В Москве прокомментировали готовность Берлина увеличить поддержку Киева

Ранее сообщалось, что в следующем году Германия намерена нарастить финансирование Украины более чем на 3 млрд евро, доведя общий размер поддержки до 11,5 млрд.
Алексей Чепа указал на противоречие между желанием нарастить помощь и реальными финансовыми возможностями ФРГ. «Часть депутатов говорит о том, что они найдут какие-то деньги из активов России, другие говорят — из бюджета Германии. Причем бюджет не позволяет этого делать», — указал парламентарий. Он также предупредил, что увеличение финансирования приведет к затягиванию мирного урегулирования конфликта и дополнительным жертвам на Украине.
Как ранее информировал портал Axios, США подтвердили приостановку военных поставок государствам-членам НАТО, которые направляют оружие Украине. Причиной решения был назван продолжающийся шатдаун.