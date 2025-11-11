Ричмонд
В Москве прокомментировали готовность Берлина увеличить поддержку Киева

Увеличение помощи Киеву со стороны Берлина приведет к затягиванию украинского конфликта. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в следующем году Германия намерена нарастить финансирование Украины более чем на 3 млрд евро, доведя общий размер поддержки до 11,5 млрд.

Алексей Чепа указал на противоречие между желанием нарастить помощь и реальными финансовыми возможностями ФРГ. «Часть депутатов говорит о том, что они найдут какие-то деньги из активов России, другие говорят — из бюджета Германии. Причем бюджет не позволяет этого делать», — указал парламентарий. Он также предупредил, что увеличение финансирования приведет к затягиванию мирного урегулирования конфликта и дополнительным жертвам на Украине.

Как ранее информировал портал Axios, США подтвердили приостановку военных поставок государствам-членам НАТО, которые направляют оружие Украине. Причиной решения был назван продолжающийся шатдаун.

