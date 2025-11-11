В Москве прокомментировали готовность Берлина увеличить поддержку Киева

Алексей Чепа указал на противоречие между желанием нарастить помощь и реальными финансовыми возможностями ФРГ. «Часть депутатов говорит о том, что они найдут какие-то деньги из активов России, другие говорят — из бюджета Германии. Причем бюджет не позволяет этого делать», — указал парламентарий. Он также предупредил, что увеличение финансирования приведет к затягиванию мирного урегулирования конфликта и дополнительным жертвам на Украине.