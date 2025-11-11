CNN узнал о паузе в обмене данными Британии и США из-за ударов по судам

Источники CNN рассказывали, что напряжение между Хегсетом и Холси нарастало в течение нескольких недель, прежде чем адмирал объявил о своем уходе с поста. Глава Пентагона упрекал Холси в том, что тот действовал не достаточно быстро и агрессивно в борьбе с наркоторговцами в Карибском регионе, и жаловался на то, что ему не докладывали об операциях. Однако, по словам собеседников CNN, SOUTHCOM было обеспокоено тем, что эти операции являются противозаконными.