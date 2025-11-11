Ричмонд
Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров 11 ноября сообщил, что прибыл в Стамбул для новых встреч, связанных с обменом пленными.

Источник: Reuters

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке», — написал Умеров на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).

По его словам, в ближайшие дни он проведет встречи в Турции, ключевая цель которых провести переговоры по дальнейшим обменам пленными.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 2 октября по формуле 185 на 185. Уточнялось, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 185 российских военнослужащих. РФ взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В рамках соглашения также вернулись 20 гражданских лиц.