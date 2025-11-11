«Мы — вежливые люди». Лавров раскрыл детали срыва саммита Путина и Трампа, после которого писали, что министр впал в немилость

«Когда госсекретарь публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что заметил какое-то обострение и оно подрывает шансы. Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому встречаться необязательно. Это можно трактовать по-разному, но сказано было именно это», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.