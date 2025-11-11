Новый вид геноцида? На Западе опубликовали шокирующие данные о воздействии санкций

В 1919 году президент США Вудро Вильсон охарактеризовал санкции как «нечто более ужасное, чем война». И он был близок к истине. Сегодня незаконные односторонние санкции — любимое оружие Запада — уносят не меньше жизней, чем вооруженные конфликты. В первых рядах под санкционным огнем гибнут самые беззащитные — маленькие дети и пожилые люди. В среднем за год — свыше 560 тыс. смертей. И все это происходит под торжественные речи о демократии и правах человека. А по сути тянет на геноцид.
В числе стран, которые подверглись санкционным бомбардировкам, оказалась и Беларусь. Чтобы нарастить броню и защитить людей, наше государство приложило колоссальные усилия. Но далеко не все страны смогли выстоять перед санкционной агрессией Запада.
«Результаты исследования показали наличие причинно-следственной связи между санкциями и ростом смертности… По нашим оценкам, односторонние санкции приводили к ежегодному числу смертей в 564 258 человек (данные из выборки за период с 2012 по 2021 год. — Прим. БЕЛТА), что сопоставимо с глобальным уровнем смертности, связанным с вооруженными конфликтами», — пишет британское издание The Lancet, которое является одним из ведущих медицинских журналов мира.
Авторы научной работы проанализировали влияние санкций на здоровье людей в 152 странах мира в период с 1971 по 2021 год. Цепочка такая: санкции подрывают экономику, доходы государства падают, системе здравоохранения не хватает средств и люди не могут получить даже элементарную медицинскую помощь. Сокращение валютных поступлений на фоне санкций снижает доступность импортных товаров, в том числе медицинских. Даже гуманитарные организации нередко обходят подсанкционные страны стороной, опасаясь угодить под вторичные санкции.
Наглядный пример — Сирия. После разрушительного землетрясения в феврале 2023 года Дамаск обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. Нужна была техника для разбора завалов, медикаменты, продукты питания, теплые вещи, палатки для временного размещения людей. Однако в отношении Сирии на тот момент действовали санкции США, которые также налагали запрет для третьих стран на оказание прямой или косвенной помощи Дамаску. Многие страны и гуманитарные организации так и не рискнули пойти против Вашингтона. В отличие от Беларуси, которая не только направила гуманитарную помощь, но и развернула в Сирии военно-полевой госпиталь.
Но вернемся к исследованию The Lancet, авторы которого изучили влияние односторонних экономических санкций в разных возрастных группах. Оказалось, что в большей степени негативный эффект санкций испытывают дети младше 5 лет и пожилые лица в возрасте 60−80 лет.
«Наши данные показывают, что односторонние и экономические санкции, особенно те, что вводились США, приводят к значительному росту смертности, непропорционально затрагивая детей младше 5 лет», — пишет The Lancet.
В общей сложности, смертность детей младше 5 лет составила 51% от общего числа смертей, вызванных санкциями за период с 1970 по 2021 год. При этом отмечается, что влияние санкций имеет что-то вроде накопительного эффекта — чем дольше действую санкции, тем выше показатели смертности.
«Трудно представить себе другие политические меры вмешательства, которые имели бы столь пагубные последствия для человеческой жизни и по-прежнему широко применялись», — говорится в публикации The Lancet.
Запретили ввоз велосипедов и книг. Гаспарян об абсурдных и нелепых санкциях Запада Немецкий политик рассказал об ухудшении жизни в Германии и почему власти Европы опускают железный занавес.
Авторы исследования обращают внимание на интересный момент. В то время как санкции США и ЕС убивают сотни тысяч человек каждый год, санкции ООН не имеют столь губительного эффекта. Это может быть связано с тем, что решения ООН подвергаются гораздо более пристальному общественному контролю, нежели односторонние санкции Запада.
«Большинство (хотя и не все) режимов санкций ООН в последние десятилетия были сформулированы таким образом, чтобы минимизировать их воздействие на гражданское население, хотя степень достижения этой цели остается предметом дискуссий. Санкции США, напротив, часто направлены на создание условий, способствующих смене режима или изменению политического поведения, причем ухудшение условий жизни в странах-целях в некоторых случаях признается политиками частью механизма достижения целей. США и в меньшей степени Европа имеют в своем распоряжении важные механизмы, которые служат для усиления экономических и гуманитарных последствий санкций, в том числе связанные с широким использованием доллара США и евро в международных банковских транзакциях и в качестве мировых резервных валют», — говорится в исследовании.
Авторы научной работы также обращают внимание, что санкционная политика с каждым годом набирает обороты. Так, в 2010—2022 годах тем или иным видам санкций со стороны США, ЕС или ООН подверглись 25% всех стран мира, а в 1960-х годах лишь 8%. «Эта динамика обусловлена ростом числа санкций, заявленных как меры, направленные на прекращение войн, защиту прав человека или содействие демократии», — отмечают ученые.
Житель Вены: введенные Европой санкции очень сильно ударяют по австрийскому бизнесу «Выстрелили себе в ногу и будут хромать». Политолог из США о недружественных шагах Запада.
«С точки зрения прав человека, доказательства того, что санкции приводят к потерям жизней, должны быть достаточным основанием для приостановки их применения», — заключают авторы исследования.
О том, что санкции бьют по мирному населению, и прежде всего по самым уязвимым категориям граждан, говорилось уже не раз. Радует, что этот вопрос начинают поднимать и на Западе — хотя бы в научных кругах. Количество смертей — более 560 тыс. в год — не укладывается в уме. А если умножить эту цифру на 25, то мы имеем 14 млн жертв только в этом столетии.
Определение санкций как оружия массового поражения — это уже не фигура речи. Это реальность. Но как в таком случае называть тех, кто стреляет из этого оружия по мирному населению? А ведь в этой схеме есть и те, кто сегодня призывает расстреливать санкциями свою же Родину и свой народ. Как их назвать — решайте сами.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-
Фото Рexels, AFP, Unsplash.