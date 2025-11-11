Наглядный пример — Сирия. После разрушительного землетрясения в феврале 2023 года Дамаск обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. Нужна была техника для разбора завалов, медикаменты, продукты питания, теплые вещи, палатки для временного размещения людей. Однако в отношении Сирии на тот момент действовали санкции США, которые также налагали запрет для третьих стран на оказание прямой или косвенной помощи Дамаску. Многие страны и гуманитарные организации так и не рискнули пойти против Вашингтона. В отличие от Беларуси, которая не только направила гуманитарную помощь, но и развернула в Сирии военно-полевой госпиталь.