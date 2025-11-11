Дапкюнас: попытка игнорировать многоголосие и расхождение мнений в ОБСЕ — путь к разрушению организации

«Известное высказывание о том, что Организация Объединенных Наций создана не для того, чтобы принести человечеству рай, а чтобы спасти его от ада, в полной мере применимо и к ОБСЕ. Если кто-то считает ОБСЕ возможной и желательной только как организацию единомышленников, это очень наивный взгляд на мир. Более того, для ОБСЕ это означало бы развал организации, это путь в никуда», — сказал дипломат.