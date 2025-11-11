Дапкюнас: попытка игнорировать многоголосие и расхождение мнений в ОБСЕ — путь к разрушению организации

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка игнорировать многоголосие и расхождение мнений в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — путь к разрушению организации. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании организации в преддверии министерской встречи ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
На заседании обсуждалось представленное действующим финским председательством видение путей повышения эффективности и модернизации деятельности организации. Оценивая многостраничный документ с предложениями государств — участников ОБСЕ о том, как сделать организацию соответствующей своему назначению, постоянный представитель Беларуси обратил внимание на то, что в документе упущена основная проблема нынешнего состояния организации и практически не рассматривается самый глубокий, основополагающий вопрос «почему?». Почему нужно было подписывать Хельсинкский Заключительный акт, почему Европа оказалась в нынешней ситуации, почему дипломаты государств — участников ОБСЕ не могут добиться такого же успеха, как их предшественники в 1975 году?
По мнению белорусского дипломата, документ председателя ОБСЕ не дает честных и взвешенных ответов на эти вопросы.
Андрей Дапкюнас заявил, что сегодня нужно говорить о спасении не столько организации как таковой, а о спасении будущего многостороннего взаимодействия и сотрудничества в регионе, будущего безопасности в Европе. Представитель Беларуси предложил государствам начать с простого: общаться друг с другом — в большом зале, в небольших группах, один на один. Неважно, как — главное просто говорить друг с другом, слушать, думать.
«Причем важно вести разговор не только с друзьями и единомышленниками, а в первую очередь с теми, с кем твое мнение расходится», — подчеркнул дипломат.
Посол Беларуси сказал, что одно из ключевых отличий процесса, предшествовавшего подписанию Заключительного акта в Хельсинки в 1975 году, от того, что происходит сегодня в Вене, состоит в том, что полвека тому назад дипломаты противоборствующих геополитических лагерей делали классическую дипломатическую работу, вели сложные переговоры за закрытыми дверями, без ненужной огласки. Сегодня, соблазнившись оперативностью и пиар-привлекательностью социальных сетей, многие делегации практикуют то, что некоторые называют «публичной дипломатией» — это еженедельно происходит на заседаниях Постоянного комитета ОБСЕ. По мнению Андрея Дапкюнаса, это едва ли можно назвать дипломатией.
«За 50 относительно благополучных лет существования Хельсинкского процесса многие забыли, что Заключительный акт был подписан не только в ознаменование вновь обретенного чувства международного единства, но прежде всего — для преодоления отчуждения и враждебности между государствами-противниками. Сегодня перед государствами — участниками ОБСЕ, к сожалению, эта задача стоит вновь», — отметил он.
Касаясь нередких сегодня попыток оспорить основополагающий для ОБСЕ принцип консенсуса и, по сути, исключить Беларусь и Россию из механизма принятия решений, Андрей Дапкюнас заявил, что такие идеи демонстрируют явное непонимание самих причин создания ОБСЕ.
«Известное высказывание о том, что Организация Объединенных Наций создана не для того, чтобы принести человечеству рай, а чтобы спасти его от ада, в полной мере применимо и к ОБСЕ. Если кто-то считает ОБСЕ возможной и желательной только как организацию единомышленников, это очень наивный взгляд на мир. Более того, для ОБСЕ это означало бы развал организации, это путь в никуда», — сказал дипломат.
Постоянный представитель Беларуси критично прокомментировал предложение о составлении в ОБСЕ специального кодекса взаимоуважительного поведения в ходе дискуссии. Вместо этого он предложил каждому участнику дискуссии просто попытаться сделать личный выбор в пользу такого способа взаимодействия, который не оскорбляет и не принижает оппонента, который не основан на самодовольном ощущении личного или коллективного превосходства.
«Высокомерное утверждение собственной правоты никогда не способствовало построению диалога, — заявил Андрей Дапкюнас. — Каждый раз, когда дипломаты в дискуссии называют суверенное иностранное правительство “режимом”, каждый раз, когда категорически бросают в лицо собеседнику “вы должны”, “вам следует”, каждый раз, когда, походя, навешивают на своих оппонентов дешевые обвинительные ярлыки, каждый такой раз такие праведные ораторы попросту сами себя исключают из игры, становятся для оппонентов невидимыми, их мнение перестает иметь значение для других».
Напомнив о рекомендательном характере инициированного председателем ОБСЕ процесса, постоянный представитель Беларуси пожелал ему успеха, но при этом сказал, что реальный прорыв в работе ОБСЕ, в оживлении организации произойдет только тогда, когда каждое из государств-участников примет для себя собственное решение о том, чтобы по-другому, чем сегодня, строить свое взаимодействие с партнерами по организации. -0-