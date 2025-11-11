Ричмонд
Эйсмонт: Минск не согласовывает кадры Трампу, а на Коула нет «аллергии»

Наталья Эйсмонт сказала, что Минск готов вести переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом.

Источник: Комсомольская правда

Минск не согласовывает кадры Трампу, а на Коула нет «аллергии», так пресс-секретарь главы государства прокомментировала вопрос журналиста ТАСС о назначении Дональдом Трампом на пост специального посланника США в Беларуси Джона Коула.

«Мы кадры Дональду Трампу не согласовываем», — сказала Наталья Эйсмонт.

«Аллергии — точно нет», — добавила пресс-секретарь президента Беларуси, отметив, что с Джоном Коулом Минск сотрудничает не первый год и не первый раз. И власти страны готовы и будут вести с ним дела и переговоры.

Напомним, Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси в воскресенье, 9 ноября.

А в сентябре Джон Коул встречался в Минске с президентом Беларуси Александромм Лукашенко. С его слов стало известно, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, а Штаты хотят вернуть посольство в Минск. Кроме того, после встречи с Коулом Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси.

