Эйсмонт: Минск не согласовывает кадры Трампу, а на Коула нет «аллергии»

Минск не согласовывает кадры Трампу, а на Коула нет «аллергии», так пресс-секретарь главы государства прокомментировала вопрос журналиста ТАСС о назначении Дональдом Трампом на пост специального посланника США в Беларуси Джона Коула.
«Мы кадры Дональду Трампу не согласовываем», — сказала Наталья Эйсмонт.
«Аллергии — точно нет», — добавила пресс-секретарь президента Беларуси, отметив, что с Джоном Коулом Минск сотрудничает не первый год и не первый раз. И власти страны готовы и будут вести с ним дела и переговоры.
Напомним, Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси в воскресенье, 9 ноября.
А в сентябре Джон Коул встречался в Минске с президентом Беларуси Александромм Лукашенко. С его слов стало известно, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, а Штаты хотят вернуть посольство в Минск. Кроме того, после встречи с Коулом Лукашенко помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси.