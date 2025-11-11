НАБУ: среди участников коррупционной схемы с Миндичем был экс-вице-премьер

НАБУ прямо не называет имя и фамилию Чернышова, но указывает, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, и публикует запикселизированную фотографию, на которой просматриваются черты лица Чернышова. На это указывает и ряд украинских СМИ — «Страна», УНИАН, РБК-Украина.
Детективы НАБУ зафиксировали передачу ему сумм в размере $1,2 млн и €100 тыс. Чернышов участвовал в схемах по отмыванию денег.
Ранее в НАБУ заявили, что к деятельности преступной группе Миндича, занимавшейся хищениями и откатами в сфере энергетики и отмыванием денег, были причастны четыре действующих и бывших министра. Ранее украинские СМИ назвали одного из них — бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко. Чернышов стал вторым. В СМИ упоминалась также нынешний министр энергетики Светлана Гринчук.
23 июня НАБУ уже предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины. Ему была избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 120 млн гривен. Он был обязан оставаться на Украине.