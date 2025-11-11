НАБУ: среди участников коррупционной схемы с Миндичем был экс-вице-премьер

Ранее в НАБУ заявили, что к деятельности преступной группе Миндича, занимавшейся хищениями и откатами в сфере энергетики и отмыванием денег, были причастны четыре действующих и бывших министра. Ранее украинские СМИ назвали одного из них — бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко. Чернышов стал вторым. В СМИ упоминалась также нынешний министр энергетики Светлана Гринчук.