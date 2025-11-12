Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Молдавия за годы независимости потеряла более половины своего населения, если ситуация в стране не изменится, через 10 лет работающих людей в стране будет не хватать для поддержания экономики, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
«В 1991 году в Молдове проживало 4,3 миллиона человек. По оценкам ООН, BNS и World Bank, в 2024 году в стране постоянно проживает около 1,5 миллиона. То есть страна потеряла около 50% населения за одно поколение. Сегодня 70% работающих живут в состоянии постоянного финансового напряжения, с трудом живут “от зарплаты до зарплаты” — 47%, способны планировать жизнь больше, чем на 3 года всего 10% населения. Если модель не изменить, через 10 лет количество молодых станет недостаточным для поддержания экономики», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, опросы демонстрируют, что 72% населения в возрасте от 18 до 35 лет намерены покинуть страну.
«Демографическая точка невозврата: семьи с родственниками за рубежом — каждая третья. Дети, растущие с родителем-мигрантом, — 1 из 4. Коэффициент рождаемости — 1,2 (норма — 2,1). Это прямая социальная декомпрессия, когда у молодёжи нет перспектив, нет статуса, нет ориентиров и нет безопасности. Миграция — это не только отсутствие денег. Это отсутствие смысла и перспективы здесь», — отметил эксперт.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.