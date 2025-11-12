Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт

«В 1991 году в Молдове проживало 4,3 миллиона человек. По оценкам ООН, BNS и World Bank, в 2024 году в стране постоянно проживает около 1,5 миллиона. То есть страна потеряла около 50% населения за одно поколение. Сегодня 70% работающих живут в состоянии постоянного финансового напряжения, с трудом живут “от зарплаты до зарплаты” — 47%, способны планировать жизнь больше, чем на 3 года всего 10% населения. Если модель не изменить, через 10 лет количество молодых станет недостаточным для поддержания экономики», — написал Лисневский в своем Telegram-канале.