Великобритания перестала делиться разведданными с США из-за их ударов по судам в Карибском море

Указывается, что Великобритания, контролирующая ряд территорий в Карибском море, где базируются ее разведывательные подразделения, годами помогала США обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская Береговая охрана могла их перехватывать. Однако вскоре после того, как США начали наносить смертоносные удары по судам, Великобритания начала беспокоиться о том, что американская сторона может использовать ее разведданные для выбора целей. По словам источников, британские официальные лица считают, что военные удары США нарушают международное право.