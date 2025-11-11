Великобритания перестала делиться разведданными с США из-за их ударов по судам в Карибском море

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания перестала делиться с США разведывательной информацией о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что пауза в поставке разведывательной информации началась более месяца назад.
По словам источников, Великобритания считает американские удары в Карибском море незаконными и не хочет становиться их соучастницей.
Указывается, что Великобритания, контролирующая ряд территорий в Карибском море, где базируются ее разведывательные подразделения, годами помогала США обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская Береговая охрана могла их перехватывать. Однако вскоре после того, как США начали наносить смертоносные удары по судам, Великобритания начала беспокоиться о том, что американская сторона может использовать ее разведданные для выбора целей. По словам источников, британские официальные лица считают, что военные удары США нарушают международное право.
«Решение Великобритании знаменует собой существенный разрыв с ее ближайшим союзником и партнером по обмену разведывательной информацией и подчеркивает растущий скептицизм относительно законности военной кампании США в Латинской Америке», — отмечает телеканал.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в прошлом месяце, что удары США в Карибском море и Тихом океане нарушают международное право и равносильны «внесудебной казни». Источники CNN сообщили, что Великобритания согласна с этой оценкой.
Посольство Великобритании в Вашингтоне, Пентагон и Белый дом не ответили на запросы телеканала о комментариях.
CNN обращает внимание, что сами юристы, специализирующиеся на международном праве в Управлении генерального юрисконсульта Министерства обороны США, также выражают обеспокоенность по поводу законности ударов.
Кроме того, указывается, что Канада, еще один ключевой союзник США, которая на протяжении почти двух десятилетий помогала Береговой охране США пресекать деятельность предполагаемых наркоторговцев в Карибском бассейне, также дистанцировалась от американских военных ударов. Источники сообщили, что Канада намерена продолжить сотрудничество с Береговой охраной, однако четко дала понять США, что не хочет, чтобы ее разведданные использовались для определения целей для смертоносных ударов. -0-