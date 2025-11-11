Франция обвинила Россию в нашествии клопов

Летом 2025-го сообщалось, что во Франции продолжается проблема распространения постельных клопов. Паразитолог Паскаль Делоне тогда отметил, что проблема существует уже 15 лет и требует внимания. А летний период способствовал увеличению численности клопов, которые могут переноситься в багаже после поездок. В 2023 году клопы были обнаружены не только в домах, но и в больницах и общественном транспорте. По данным Anses, каждый десятый дом во Франции столкнулся с этой проблемой, и жители ежегодно тратят 230 миллионов евро на борьбу с ними.