Франция обвинила Россию в нашествии клопов

Начальник генштаба французской арминии генерал Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к нашествию постельных клопов в стране. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам.

Мандон заявил, что Россия якобы причастна к нашествию клопов во Франции.

«Если ей (России — прим. URA.RU) удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — заявил Мандон в интервью Ouest-France. По его словам, такими якобы «дестабилизирующим действием» были «дела с постельными клопами».

Летом 2025-го сообщалось, что во Франции продолжается проблема распространения постельных клопов. Паразитолог Паскаль Делоне тогда отметил, что проблема существует уже 15 лет и требует внимания. А летний период способствовал увеличению численности клопов, которые могут переноситься в багаже после поездок. В 2023 году клопы были обнаружены не только в домах, но и в больницах и общественном транспорте. По данным Anses, каждый десятый дом во Франции столкнулся с этой проблемой, и жители ежегодно тратят 230 миллионов евро на борьбу с ними.