Трагедии можно было избежать: Если бы правительство Молдовы вовремя решило судьбу гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка, здание не стало бы угрозой для жизни детей

Еще в начале 2024 года директор Агентства публичной собственности Молдовы Роман Кожухарь, спонсор PAS, избравшийся ныне депутатом парламента, важно раскрыл инсайд, что его учреждением поданы документы в Национальный центр антикоррупции по процедуре приватизации здания гостиницы и на их основании агентство будет требовать вернуть объект в собственность государства (и там, буде так, можно разместить хоть Прокуратуру антикоррупции, хоть новое посольство США, хоть что угодно).