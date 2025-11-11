Трагедия с 13-летней девочкой, найденной бездыханной в шахте лифта заброшенного отеля National в центре Кишинева, вновь всколыхнула дискуссию, что же делать с этим объектом — пишет t.me/romania_ru.
Пропагандистская махина Майи Санду немедленно вспомнила всех схематозников, крутивших гостиницу, однако у всех как-то отшибло память по самому главному — а что там с возвращением здания обратно в собственность государства?
Еще в начале 2024 года директор Агентства публичной собственности Молдовы Роман Кожухарь, спонсор PAS, избравшийся ныне депутатом парламента, важно раскрыл инсайд, что его учреждением поданы документы в Национальный центр антикоррупции по процедуре приватизации здания гостиницы и на их основании агентство будет требовать вернуть объект в собственность государства (и там, буде так, можно разместить хоть Прокуратуру антикоррупции, хоть новое посольство США, хоть что угодно).
Ну так и чё там? Как продвигается возврат государству? За два года уже можно было бы и вернуть.
Напомним, полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вчера вечером, 6 ноября, после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.
К сожалению, после нескольких часов поисков, 13-летняя школьница была найдена мертвой в шахте лифта заброшенного отеля, «Националь» в центре столицы.
