Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедии можно было избежать: Если бы правительство Молдовы вовремя решило судьбу гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка, здание не стало бы угрозой для жизни детей

Агентство публичной собственности (АРР) Молдовы собиралось вернуть государству здание гостиницы National еще в начале 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия с 13-летней девочкой, найденной бездыханной в шахте лифта заброшенного отеля National в центре Кишинева, вновь всколыхнула дискуссию, что же делать с этим объектом — пишет t.me/romania_ru.

Пропагандистская махина Майи Санду немедленно вспомнила всех схематозников, крутивших гостиницу, однако у всех как-то отшибло память по самому главному — а что там с возвращением здания обратно в собственность государства?

Еще в начале 2024 года директор Агентства публичной собственности Молдовы Роман Кожухарь, спонсор PAS, избравшийся ныне депутатом парламента, важно раскрыл инсайд, что его учреждением поданы документы в Национальный центр антикоррупции по процедуре приватизации здания гостиницы и на их основании агентство будет требовать вернуть объект в собственность государства (и там, буде так, можно разместить хоть Прокуратуру антикоррупции, хоть новое посольство США, хоть что угодно).

Ну так и чё там? Как продвигается возврат государству? За два года уже можно было бы и вернуть.

Напомним, полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вчера вечером, 6 ноября, после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.

К сожалению, после нескольких часов поисков, 13-летняя школьница была найдена мертвой в шахте лифта заброшенного отеля, «Националь» в центре столицы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).

Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.

Один скандал с поддельными дипломами, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы, чего стоит (далее…).

Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.

При использовании банкоматов 67% пользователей выбирают русский интерфейс (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше